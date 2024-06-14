Вильнёв — Риккардо: ты гонщик Формулы-1, веди себя соответствующе!

Чемпион Формулы-1 1997 года канадец Жак Вильнёв отреагировал на резкие слова пилота «РБ» Даниэля Риккардо. Ранее Вильнёв высказал мнение, что австралийцу пора покинуть «Королевские гонки» на фоне слабых результатов в последних сезонах. После этого Даниэль позволил себе ряд грубых высказываний в адрес Жака.

«Ты гонщик Формулы-1, веди себя соответствующе! Нельзя переходить на личности. На тебя в том числе смотрят дети.

Не понимаю, как можно говорить такие слова. Это просто непрофессионально. Да, обидно слышать критику в свой адрес, но нужно спокойно воспринимать её. А сказать, что кто-то ударился головой при игре в хоккей — ну разве так должен вести себя пилот Ф-1?

В конце концов, главное – это твои результаты. А Даниэль не оправдывает ожиданий. Всё просто. Правда может быть горькой, но надо посмотреть фактам в лицо и двигаться дальше», – сказал Вильнёв в интервью Crypto Sports Betting.

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