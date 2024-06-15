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Глава «Хааса» Комацу ответил, когда станет известен состав гонщиков нового сезона Ф-1

Глава «Хааса» Комацу ответил, когда станет известен состав гонщиков нового сезона Ф-1
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Глава «Хааса» Аяо Комацу ответил, когда станет известен состав гонщиков команды на следующий сезон Формулы-1.

«Не прямо сейчас, но достаточно скоро. Скажем так, в течение пары недель или месяцев.

Мы растём как команда. Становимся лучше. Так что ситуация довольно динамичная, поэтому я думаю, что молодость и опытность — захватывающее сочетание», — приводит слова Аяо Комацу Racingnews365.

Ранее сообщалось, что член гоночной академии «Феррари» Оливер Берман уже подписал контракт с «Хаасом» на сезон-2025.

По окончании этого года «Хаас» покинет немецкий гонщик Нико Хюлькенберг, подписавший контракт с «Ауди». По информации автоспортивного обозревателя издания Auto Motor und Sport Михаэля Шмидта, за американскую команду будут выступать Оливер Берман и Эстебан Окон.

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