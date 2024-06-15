Ландо Норрис рассказал, какой психологический эффект оказала на него победа в Майами

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, какой психологический эффект оказала на него победа в Гран-при Майами.

«Не сказал бы, что моё мышление после победы изменилось. Я всегда старался оставаться самим собой. Пытаясь измениться из-за каких-то обстоятельств, вы лишь усилите давление и нервозность. Но я просто продолжаю делать то же самое. Выезжаю на трассу, смотрю на данные и стараюсь ехать как можно быстрее. Единственная разница в том, что сейчас я стремлюсь к более высокой позиции.

Я стараюсь настраивать себя на позитивный лад перед гонкой, и ощущения, которые у меня возникают за рулём, очень важны. Появляется чувство уверенности и комфорта. Гораздо приятнее осознавать, что я буду бороться за место в тройке лучших или за победу. Это добавляет азарта и мотивации. При этом я стараюсь выиграть лишние несколько сотых секунды, поскольку это может стать решающим фактором между победой и пятым местом», — приводит слова Норриса портал Racingnews365.