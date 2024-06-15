Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис рассказал, какой психологический эффект оказала на него победа в Майами

Ландо Норрис рассказал, какой психологический эффект оказала на него победа в Майами
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, какой психологический эффект оказала на него победа в Гран-при Майами.

«Не сказал бы, что моё мышление после победы изменилось. Я всегда старался оставаться самим собой. Пытаясь измениться из-за каких-то обстоятельств, вы лишь усилите давление и нервозность. Но я просто продолжаю делать то же самое. Выезжаю на трассу, смотрю на данные и стараюсь ехать как можно быстрее. Единственная разница в том, что сейчас я стремлюсь к более высокой позиции.

Я стараюсь настраивать себя на позитивный лад перед гонкой, и ощущения, которые у меня возникают за рулём, очень важны. Появляется чувство уверенности и комфорта. Гораздо приятнее осознавать, что я буду бороться за место в тройке лучших или за победу. Это добавляет азарта и мотивации. При этом я стараюсь выиграть лишние несколько сотых секунды, поскольку это может стать решающим фактором между победой и пятым местом», — приводит слова Норриса портал Racingnews365.

Материалы по теме
Ферстаппен ответил, кто из пилотов может стать чемпионом Ф-1. Он готов поставить ужин
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android