Экипаж Шварцмана лидирует после восьми часов «Ле-Мана», Малыхин — первый в LMGT3

Прошло восемь часов со старта 92-й гонки «24 часа Ле-Мана».
В классе гиперкаров по-прежнему лидирует экипаж №83 Роберта Шварцмана, Роберта Кубицы и Йе Йефея из команды AF Corse.
«24 часа Ле-Мана». Гиперкары (топ-5):
1. AF Corse №83 (Кубица, Шварцман, Йефей)
2. «Порше» №5 (Кэмпбелл, Кристенсен, Маковецки)
3. «Тойота» №8 (Буэми, Хартли, Хиракава)
4. AF Corse №50 (Фуоко, Молина, Нильсен)
5. «Порше» №6 (Эстре, Лоттерер, Вантор)
Экипаж россиянина Даниила Квята располагается на промежуточном 13-м месте.
В классе LMP2 лидирует United Autosports №10 (Джарвис, Гарг, Сигель). Экипаж россиянина Владислава Ломко (№34) располагается на промежуточном седьмом месте.
Выступающий на «Лексусе» в категории LMGT3 Тимур Богуславский и его напарники – на 11-й позиции. Экипаж белорусского гонщика Александра Малыхина на «Порше» 911 GT3 R (992) на данный момент возглавляет зачёт.