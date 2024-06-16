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Экипаж Шварцмана лидирует после восьми часов «Ле-Мана», Малыхин — первый в LMGT3

Экипаж Шварцмана лидирует после восьми часов «Ле-Мана», Малыхин — первый в LMGT3
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Прошло восемь часов со старта 92-й гонки «24 часа Ле-Мана».

В классе гиперкаров по-прежнему лидирует экипаж №83 Роберта Шварцмана, Роберта Кубицы и Йе Йефея из команды AF Corse.

«24 часа Ле-Мана». Гиперкары (топ-5):

1. AF Corse №83 (Кубица, Шварцман, Йефей)
2. «Порше» №5 (Кэмпбелл, Кристенсен, Маковецки)
3. «Тойота» №8 (Буэми, Хартли, Хиракава)
4. AF Corse №50 (Фуоко, Молина, Нильсен)
5. «Порше» №6 (Эстре, Лоттерер, Вантор)

Экипаж россиянина Даниила Квята располагается на промежуточном 13-м месте.

В классе LMP2 лидирует United Autosports №10 (Джарвис, Гарг, Сигель). Экипаж россиянина Владислава Ломко (№34) располагается на промежуточном седьмом месте.

Выступающий на «Лексусе» в категории LMGT3 Тимур Богуславский и его напарники – на 11-й позиции. Экипаж белорусского гонщика Александра Малыхина на «Порше» 911 GT3 R (992) на данный момент возглавляет зачёт.

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