Окон рассказал, что его впечатлило во время совместной работы с Хэмилтоном

Пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал о моментах, которые впечатлили его во время совместной работы в «Мерседесе» с семикратным чемпионом мира Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.

«Помню, как Льюис приезжал с различных маркетинговых мероприятий и всего такого во время гоночных уикендов. Он очень занятой человек и отличается от некоторых гонщиков, которые больше сосредоточены на гонках.

Меня очень впечатлило, как он мгновенно переключает своё внимание с одного занятия на другое. Вернувшись к своему инженеру, он сразу же погружается в рабочий процесс. Он не потратил и 10 минут на то, чтобы перефокусироваться и начать работать со своими инженерами. У него всегда были какие-то заметки, он всегда вёл записи, чтобы не забыть что-то на следующий год или этап. Я тоже сейчас делаю так.

Брифинги, разбор проблем, которые нужно решить, разные моменты, которые ждут нас в будущем, и тому подобное. Затем я формулирую все эти вещи, чтобы в нужный момент передать их инженерам. Если я не запишу что-то важное, то могу не запомнить это или эти вещи станут более расплывчатыми.

Если я пойду на какое-то мероприятие, а потом вернусь и скажу: «Было что-то очень интересное, но я это забыл», представьте, сколько это будет нам стоить в рабочем плане», — приводит слова Окона официальный сайт Формулы-1.

Эстебан Окон был резервным пилотом «Мерседеса» в 2019 году.