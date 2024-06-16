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Экипаж Шварцмана сошёл, Ломко идёт пятым в LMP2 за два часа до финиша

Прошло 22 часа со старта 92-й гонки «24 часа Ле-Мана», до финиша осталось два.

В классе гиперкаров лидирует экипаж «Феррари» AF Corse №50, членами которого являются Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлан Нильсен.

«24 часа Ле-Мана». (топ-5):

1. AF Corse №50 (Фуоко, Молина, Нильсен).

2. AF Corse №51 (Пьер Гуиди, Коладо, Джовинацци)

3. «Тойота» №8 (Буэми, Хартли, Хиракава).

4. «Тойота» №7 (Кобаяси, Лопес, Де Врис).

5. «Кадиллак» №2 (Бамбер, Линн, Палоу).

Экипаж AF Corse №83 (Кубица, Шварцман, Йефей) сошел с дистанции после пожара на пит-стопе. Перед инцидентом Роберт Кубица шёл третьим в нескольких секундах от лидера.

Экипаж россиянина Даниила Квята располагается на промежуточном 10-м месте.

В классе LMP2 лидирует United Autosports №22 (Джарвис, Гарг, Сигель). Экипаж россиянина Владислава Ломко (№34) располагается на промежуточном пятом месте.

Выступающий на «Лексусе» в категории LMGT3 Тимур Богуславский и его напарники – на шестой позиции. Экипаж белорусского гонщика Александра Малыхина на «Порше» 911 GT3 R (992) на 14-й позиции в зачёте.