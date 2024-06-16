«Ред Булл» убрал гонщика из юниорской программы спустя всего семь месяцев после подписания

«Ред Булл» отчислил польского гонщика Кацпера Штуку из своей молодёжной программы спустя всего семь месяцев после его подписания.
В прошлом году, когда Штуке было 17 лет, он выиграл зимнюю серию Формулы-4, а также стал чемпионом итальянской Ф-4, а в 2024-м дебютировал в Формуле-3 в составе MP Motorsport. Но после четырёх этапов этой серии Кацпер занимает лишь 19-е место в личном зачёте, а его лучшим результатом было пятое место в спринте в Имоле.
Сам Кацпер сообщил у себя в соцсетях, что он больше не сотрудничает с «Ред Булл», но продолжит выступать в Формуле-3.
«Хочу сообщить, что контракт с молодёжной программой «Ред Булл» был расторгнут по их инициативе. До завершения этого сотрудничества моя работа и прогресс оценивались позитивно.
Это решение не повлияет на моё сотрудничество с MP Motorsport. Благодаря поддержке спонсоров я намерен провести все оставшиеся этапы сезона Ф-3», — заявил гонщик.