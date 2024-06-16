Нико Хюлькенберг призвал «Хаас» решить загадочную проблему с его машиной

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг призвал свою команду решить загадочную проблему с его машиной, которая, по его мнению, помешала ему набрать очки на Гран-при Канады.

«Мы упустили возможность набрать очки. Мы столкнулись с проблемой на моей машине. Я думаю, это связано с аэродинамикой или чем-то ещё. Я чувствую это, мы не на 100% там, где должны быть. Но, понимаете, остаётся делать всё, что можно, имея то, что есть.

Весь уикенд, с самого первого круга у меня были неприятные ощущения от машины, я не был доволен ей. Нам нужно разобраться, что происходит, потому что это действительно испортило наш уикенд.

Всё это произошло ещё перед квалификацией, и я уверен, что если бы мы стартовали выше, то набрали бы очки. Так что это была своего рода упущенная возможность», — приводит слова Хюлькенберга Formula Nerds.