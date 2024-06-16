Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Нико Хюлькенберг призвал «Хаас» решить загадочную проблему с его машиной

Нико Хюлькенберг призвал «Хаас» решить загадочную проблему с его машиной
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг призвал свою команду решить загадочную проблему с его машиной, которая, по его мнению, помешала ему набрать очки на Гран-при Канады.

«Мы упустили возможность набрать очки. Мы столкнулись с проблемой на моей машине. Я думаю, это связано с аэродинамикой или чем-то ещё. Я чувствую это, мы не на 100% там, где должны быть. Но, понимаете, остаётся делать всё, что можно, имея то, что есть.

Весь уикенд, с самого первого круга у меня были неприятные ощущения от машины, я не был доволен ей. Нам нужно разобраться, что происходит, потому что это действительно испортило наш уикенд.

Всё это произошло ещё перед квалификацией, и я уверен, что если бы мы стартовали выше, то набрали бы очки. Так что это была своего рода упущенная возможность», — приводит слова Хюлькенберга Formula Nerds.

Материалы по теме
Нико Хюлькенберг: впервые в карьере мне очень комфортно
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android