В «Пирелли» объяснили, почему попросили ФИА оставить 18-дюймовые шины

Новый технический регламент Формулы-1 затронет не только болиды, но и шины. Они станут уже и немного меньше в диаметре, но по-прежнему останутся 18-дюймовыми.

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола объяснил, что переход на 16-дюймовые шины мог усугубить актуальную проблему с перегревом шин.

«Мы предложили сделать шины немного уже, но оставить их 18-дюймовыми. По нашему мнению, это хороший компромисс между запланированным снижением веса и необходимыми рабочими характеристиками шин, которые будут необходимы в 2026 году.

При использовании 16-дюймовых шин могла снизиться прочность шины, а также значительно повыситься её перегрев. Мы провели несколько симуляций и внесли предложение оставить 18-дюймовые шины, оно было принято», — приводит слова Изолы Motorsport.

Вес, сэкономленный за счёт шин меньшего размера, должен составить четыре-пять килограммов.