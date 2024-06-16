Экипаж «Феррари» №50 выиграл «24 часа Ле-Мана», Ломко — второй в LMP2

Завершилась очередная, 92-я по счету, легендарная гонка «24 часа Ле-Мана».
Победу в ней одержал экипаж №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен) команды AF Corse, выступающей на гиперкаре «Феррари» 499Р.
Второе место заняла «Тойота» №7 (Камуи Кобаяси, Хосе Мария Лопес, Ник де Врис).
Третьими финишировали Алессандро Пьер Гуиди, Джеймс Коладо и Антонио Джовинацци, выступавшие на «Феррари» AF Corse №51.
«24 часа Ле-Мана». (топ-5):
1. AF Corse №50 (Фуоко, Молина, Нильсен) — 311 кругов
2. «Тойота» №7 (Кобаяси, Лопес, Де Врис) +14.221
3. AF Corse №51 (Пьер Гуиди, Коладо, Джовинацци) +36.730
4. «Порше» №6 (Эстре, Лоттерер, Вантор) + 37.897
5. «Тойота» №8 (Буэми, Хартли, Хиракава) + 1:02.824
Экипаж «Ламборгини» Даниила Квята финишировал на 10-м месте.
В классе LMP2 лучшим стал экипаж United Autosports №22 (Джарвис, Гарг, Сигель). Владислав Ломко (№34 «Inter Europol Competition») и его напарники Новалак и Смеховски заняли второе место в своей категории.
Выступавший на «Лексусе» в категории LMGT3 Тимур Богуславский и его напарники финишировали седьмыми. Экипаж белорусского гонщика Александра Малыхина на «Порше» 911 GT3 R (992) занял 14-е место. Победу в классе одержал экипаж «Порше» №91 (Шахин, Шуринг, Лейтц).