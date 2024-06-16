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Экипаж «Феррари» №50 выиграл «24 часа Ле-Мана», Ломко — второй в LMP2

Завершилась очередная, 92-я по счету, легендарная гонка «24 часа Ле-Мана».

Победу в ней одержал экипаж №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен) команды AF Corse, выступающей на гиперкаре «Феррари» 499Р.

Второе место заняла «Тойота» №7 (Камуи Кобаяси, Хосе Мария Лопес, Ник де Врис).

Третьими финишировали Алессандро Пьер Гуиди, Джеймс Коладо и Антонио Джовинацци, выступавшие на «Феррари» AF Corse №51.

«24 часа Ле-Мана». (топ-5):

1. AF Corse №50 (Фуоко, Молина, Нильсен) — 311 кругов

2. «Тойота» №7 (Кобаяси, Лопес, Де Врис) +14.221

3. AF Corse №51 (Пьер Гуиди, Коладо, Джовинацци) +36.730

4. «Порше» №6 (Эстре, Лоттерер, Вантор) + 37.897

5. «Тойота» №8 (Буэми, Хартли, Хиракава) + 1:02.824

Экипаж «Ламборгини» Даниила Квята финишировал на 10-м месте.

В классе LMP2 лучшим стал экипаж United Autosports №22 (Джарвис, Гарг, Сигель). Владислав Ломко (№34 «Inter Europol Competition») и его напарники Новалак и Смеховски заняли второе место в своей категории.

Выступавший на «Лексусе» в категории LMGT3 Тимур Богуславский и его напарники финишировали седьмыми. Экипаж белорусского гонщика Александра Малыхина на «Порше» 911 GT3 R (992) занял 14-е место. Победу в классе одержал экипаж «Порше» №91 (Шахин, Шуринг, Лейтц).