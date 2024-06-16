В ФИА не считают, что более узкие шины будут хуже держать асфальт

В ФИА не прогнозируют, что новые шины «Пирелли», которые будут использоваться в Формуле-1 с 2026 года, будут обеспечивать значительно меньшее сцепление с трассой по сравнению с нынешними шинами. Об этом заявил технический директор ФИА по «формульным» сериям Ян Моншо.

«Мы не ожидаем, что после изменений шины будут существенно отличаться от нынешних по общему уровню механического сцепления с трассой. Возможно небольшое снижение характеристик, потому что шины станут меньше, но это не то отклонение, которое является для нас поводом для беспокойства», — приводит слова Моншо Motorsport.

По новому регламенту шины «Пирелли» станут уже – передние на 25 мм, а задние – на 30 мм. Уменьшится и диаметр шин: с нынешних 720 мм до 705–710 мм, но они останутся 18-дюймовыми.