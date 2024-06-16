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Шварцман прокомментировал сход своего экипажа в «24 часах Ле-Мана»

Шварцман прокомментировал сход своего экипажа в «24 часах Ле-Мана»
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Российский пилот Роберт Шварцман прокомментировал сход своего экипажа AF Corse №83 в 92-й гонке «24 часа Ле-Мана», прошедшей 15–16 июня.

Напомним, машина, ехавшая в нескольких секундах от лидеров, загорелась на пит-стопе после 20 часов гонки и завершила выступление.

«Всё это расстраивает. Сход в «Ле-Мане» всего за четыре часа до конца! Мы лидировали, получили штраф, боролись изо всех сил, чтобы вернуться в соревнование за лидерство, но в итоге вынуждены были сойти. Невозможно описать разочарование, но до самого конца мы отдавали все силы», — написал Шварцман в социальных сетях.

Напомним, победителем «24 часов Ле-Мана» в классе гиперкаров стал экипаж AF Corse №50 (Фуоко, Молина, Нильсен).

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