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Renault создала виртуальные модели автомобиля для Minecraft, Fortnite и других игр

Renault создала виртуальные модели автомобиля для Minecraft, Fortnite и других игр
Renault 5 E-Tech в Fortnite
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Компания Renault представила виртуальные модели своего электромобиля Renault 5 E-Tech для целой серии популярных видеоигр, среди которых Fortnite, Minecraft, Roblox, Stray и ряд других.

Renault 5 E-Tech в Minecraft

Renault 5 E-Tech в Minecraft

Фото: Renault

Каждая модель разработана для соответствующей игры. Автомобили интерактивны, причём в разных играх взаимодействие с ними строится по-разному. Соответственно, и дизайн виртуальной машины отличается в зависимости от стиля игры. Например, в Stray электромобиль способен летать, а в Subnautica — плавать под водой.

Renault 5 E-Tech в Stray

Renault 5 E-Tech в Stray

Фото: Renault

Отметим, что серийная модель электрического Renault 5 E-Tech была представлена в феврале 2024 года на автосалоне в Женеве. Хэтчбек обладает мотором мощностью 70–90 кВт (95–150 л. с.) и способен преодолевать на одной зарядке около 400 км. Кроме того, представлена более мощная версия автомобиля — Alpine A290, силовая установка которой развивает 130–160 кВт (177–218 л. с.).

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