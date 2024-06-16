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«Люблю тебя». Леклер тепло поздравил одного из победителей «24 часов Ле-Мана»

Пилот Формулы-1 Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», поздравил в социальных сетях итальянца Антонио Фуоко с победой в престижном марафоне «24 часа Ле-Мана».

Напомним, Фуоко, представляющий «Феррари» в классе гиперкаров, стал триумфатором вместе с Мигелем Молиной и Никласом Нильсеном.

«Счастлив за тебя. Ты всё это заслужил, ты великолепен. Твой отец был бы счастлив, люблю тебя», — написал Леклер в социальных сетях.

«24 часа Ле-Мана». (топ-5):

1. AF Corse №50 (Фуоко, Молина, Нильсен) — 311 кругов.

2. «Тойота» №7 (Кобаяси, Лопес, Де Врис) +14,221.

3. AF Corse №51 (Пьер Гуиди, Коладо, Джовинацци) +36,730.

4. «Порше» №6 (Эстре, Лоттерер, Вантор) + 37,897.

5. «Тойота» №8 (Буэми, Хартли, Хиракава) + 1.02,824.