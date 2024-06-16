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Мик Шумахер прокомментировал свой дебют в «24 часах Ле-Мана»

Мик Шумахер прокомментировал свой дебют в «24 часах Ле-Мана»
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Резервный пилот «Мерседеса» в Формуле-1 немец Мик Шумахер поделился впечатлениями от дебюта в престижной гонке «24 часа Ле-Мана», прошедшей 15–16 июня. Напомним, экипаж Шумахер сошёл после пяти часов гонки из-за проблем с двигателем.

«Думаю, мы почти достигли отметки в шесть часов. Мы были очень быстры до схода, и это большой повод для позитива. К сожалению, на обеих машинах у нас возникли проблемы с двигателем. Хотя не стоит концентрироваться на негативе.

Мы провели здесь много дней и проехали много кругов. Мы провели подготовку и многое поняли. Мы выросли как команда, нам удалось оставить проблемы позади и добраться до точки, где мы боролись за поул и хорошую позицию в гонке. Лично моё пребывание здесь было хорошим. И я этому рад», — приводит слова Шумахера издание Racingnews365.

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