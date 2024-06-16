Гасли: мечтаю однажды победить в «24 часах Ле-Мана»

Пилот «Альпин» француз Пьер Гасли высказался о своём отношении к легендарной гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана», ежегодно проходящей на его родине.

«Мне кажется, что это мечта каждого ребёнка. Я смотрел эту гонку с детства. И я прожил в Ле-Мане пять лет. Я учился здесь, жил рядом с городом и трассой. Конечно, однажды победить в «24 часах Ле-Мана» будет мечтой.

Сейчас я целиком сосредоточен на Формуле-1. Гонки в Ле-Мане нет в планах, но смотреть на выступающих ребят в джинсах и кроссовках не кажется мне правильным. Надеюсь, однажды я окажусь в хорошей машине для участия в «Ле-Мане», — приводит слова Гасли Eurosport.

Напомним, победителем «24 часов Ле-Мана» в классе гиперкаров стал экипаж AF Corse №50 (Фуоко, Молина, Нильсен).