Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гасли: мечтаю однажды победить в «24 часах Ле-Мана»

Гасли: мечтаю однажды победить в «24 часах Ле-Мана»
Комментарии

Пилот «Альпин» француз Пьер Гасли высказался о своём отношении к легендарной гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана», ежегодно проходящей на его родине.

«Мне кажется, что это мечта каждого ребёнка. Я смотрел эту гонку с детства. И я прожил в Ле-Мане пять лет. Я учился здесь, жил рядом с городом и трассой. Конечно, однажды победить в «24 часах Ле-Мана» будет мечтой.

Сейчас я целиком сосредоточен на Формуле-1. Гонки в Ле-Мане нет в планах, но смотреть на выступающих ребят в джинсах и кроссовках не кажется мне правильным. Надеюсь, однажды я окажусь в хорошей машине для участия в «Ле-Мане», — приводит слова Гасли Eurosport.

Напомним, победителем «24 часов Ле-Мана» в классе гиперкаров стал экипаж AF Corse №50 (Фуоко, Молина, Нильсен).

Материалы по теме
Экипаж «Феррари» №50 выиграл «24 часа Ле-Мана», Ломко — второй в LMP2
Материалы по теме
«24 часа Ле-Мана»: Шварцман «сгорел», борясь за победу, но один россиянин на подиуме
«24 часа Ле-Мана»: Шварцман «сгорел», борясь за победу, но один россиянин на подиуме
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android