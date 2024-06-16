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Зак Браун ответил, можно ли Формуле-1 отказаться от этапа в Монако

Зак Браун ответил, можно ли Формуле-1 отказаться от этапа в Монако
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Глава «Макларена» Зак Браун высказался о возможности отказа от этапа серии в Монте-Карло (Монако) после недавней критики.

«Можно ли пропустить Монако? Это возможно. Спорт силён, у нас есть множество великолепных гонок. Можем ли мы проводить чемпионат без Монако? Можем. Должны ли мы отказаться от гонки? Хотим ли мы этого? Я не считаю, что мы должны это делать, и я не думаю, что мы это сделаем. Но это возможно.

Зрелище в Монако по-прежнему великолепно. Очевидно, это не чистый спорт, здесь наименьшее число обгонов. Но Формула-1 сейчас настолько сильна коммерчески, что может подтянуть этот этап. Есть и другие гонки, в Майами, Сингапуре и Лас-Вегасе, которые приносят большие просмотры», — сказал Браун в подкасте Hot Pursuit Bloomberg.

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