«Потрясающая гонка». Квят отреагировал на десятое место в «24 часах Ле-Мана»

Российский пилот Даниил Квят, выступивший за «Ламборгини» в престижной гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана», поделился впечатлениями.

Напомним, экипаж Квята занял десятое место в зачёте гиперкаров. Победителями стал экипаж №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен) команды AF Corse, принадлежащей «Феррари».

«Потрясающая гонка для нас. Мы рады результату, это награда за упорный труд. Но предстоит большая работа, потому что однажды я хотел бы одержать победу, и наши следующие шаги будут иметь решающее значение. Тот факт, что нам удалось добиться такого результата с новой машиной, показывает, насколько мы сильны. Когда мы сделаем то, на что способны, мы будем бороться за победу», — приводит слова Квята пресс-служба «Ламборгини».