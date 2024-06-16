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Экс-инженер «Бриджстоуна»: Вольфу нужно искать нового первого номера в «Мерседес»

Экс-инженер «Бриджстоуна»: Вольфу нужно искать нового первого номера в «Мерседес»
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Один из бывших руководителей спортивного отдела шинной компании «Бриджстоун» голландец Кес ван де Гринт раскритиковал выступление пилота «Мерседеса» британца Джорджа Расселла на минувшем Гран-при Канады.

«Расселл допустил ряд ошибок, и это серьёзные ошибки, которые видны невооружённым глазом. Но даже когда он лидировал, он не смотрелся уверенно. Он также допустил ошибки, и это позволило Норрису подобраться.

Каждая промашка стоит вам времени. Но это Расселл. У меня нет объяснения, с ним часто такое случается. Является ли это причиной того, что «Мерседесу» нужно искать нового первого номера? Думаю, Вольф это понимает», — приводит слова ван де Гринта издание Racingnews365.

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