Штайнер назвал пилота Ф-1, рискующего лишиться места после летнего перерыва

Бывший руководитель «Хааса» итальянец Гюнтер Штайнер назвал пилота Формулы-1, который, по его мнению, может лишиться своего места уже после летнего перерыва.

Когда «Уильямс» расстанется с Сарджентом? Думаю, в конце года. Почему его не заменят на Антонелли? Я не знаю, как составлен контракт, происходит многое, о чём мы не знаем. Работа прежде всего ведётся с людьми, которые у вас есть.

Очевидно, нужно показывать команде, что вы отдаёте все силы, но на каком-то этапе возникает вопрос: «Зачем мы это делаем?» Думаю, это будет продолжаться до конца года. Если у него будет ещё несколько гонок вроде Канады до летнего перерыва, после перерыва в кокпите окажется кто-то другой», — сказал Штайнер в подкасте Red Flags.