Кристиан Хорнер: покажите мне правила, и я решу, участвовать или нет

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос по поводу нового технического регламента Формулы-1, который вступит в силу в 2026 году.

«Это сложно, не правда ли? Как говорил Колин Чепмен, покажите мне правила, и я решу, участвовать мне или нет. Думаю, ситуация одинакова для всех и придётся пойти на некоторые компромиссы. Самое важное — обеспечить достаточную свободу действий, чтобы машины отличались друг от друга и не выглядели одинаково. Самое важное сейчас – найти баланс», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Ранее Хорнер заявил, что пилоту команды Серхио Пересу требуется больше времени, чтобы адаптироваться к нынешней машине, но он ожидает, что мексиканец будет в норме на Гран-при Испании в Барселоне.

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