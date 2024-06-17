Леклер рассказал, как «Феррари» достигла прогресса

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал, как команде удалось достигнуть прогресса в этом сезоне.

«Я думаю, что гонщик от сезона к сезону всегда совершенствуется. Однако, если посмотреть на тот шаг, который мы сделали, то это в большей степени заслуга команды и болида. Гонщик не сможет самостоятельно сделать такой шаг. Или это, возможно, означает, что мы очень плохо ехали в прошлом году. Но в основном это заслуга машины и тяжёлой работы, которую мы проделали как команда.

Я думаю, что в последние семь-восемь месяцев у нас был действительно правильный подход. Мы очень быстро решали проблемы, связанные с болидом, и именно поэтому стали командой, которая больше всего улучшилась за этот период. Нам нужно продолжать концентрироваться на себе, не смотреть на других и продолжать стремиться к оптимизации каждой отдельной детали. Но, безусловно, самое большое отличие прошлого года от этого в том, что болид стал более управляемым, быстрым, а со стороны гонщика — постоянное самосовершенствование», — приводит слова Леклера Racingnews365.

Напомним, на Гран-при Канады оба пилота «Скудерии» были вынуждены сойти с гонки: у Шарля Леклера возникли проблемы с двигателем, а Карлос Сайнс попал в аварию. В Кубке конструкторов «Феррари» занимает второе место, имея в активе 252 очка. Команда уступает «Ред Булл» 49 очков.