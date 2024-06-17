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Алонсо: когда я был в возрасте Ферстаппена, тоже думал о завершении карьеры

Алонсо: когда я был в возрасте Ферстаппена, тоже думал о завершении карьеры
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Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил на вопрос по поводу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Ранее нидерландец неоднократно заявлял, что может уйти из Формулы-1 раньше, чем многие предполагают.

«Разговоры Ферстаппена о завершении карьеры? Это то, о чём я думал, когда был в возрасте Макса. Я помню, как ещё в 2007 году, когда подписал контракт с «Маклареном» на три года после того, как стал чемпионом мира с «Рено», я был на 200% уверен, что это был последний контракт», — приводит слова Алонсо издание PlanetF1 со ссылкой на The Times.

Ранее Фернандо Алонсо поделился мнением о сложностях выступления в «Королевских гонках».

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