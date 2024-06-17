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Экоактивисты планируют сорвать Гран-при Австрии

Экоактивисты планируют сорвать Гран-при Австрии
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Группа борцов за экологию планирует устроить блокаду подъездных дорог к «Ред Булл Рингу», где пройдёт Гран-при Австрии с 28 по 30 июня, об этом сообщает газета Kleine Zeitung.

Местные правоохранительные органы уже уведомлены о ситуации. Предполагается, что экоактивисты, как и год назад, приклеят себя к дорожному покрытию. Промоутеры этапа уже приняли соответствующие меры, в том числе для недопущения проникновения активистов на трассу.

Гран-при Австрии пройдёт в Шпильберге через неделю после Гран-при Испании. Напомним, этот этап входит в число шести Гран-при, на которых предусмотрены спринтерские гонки в субботу.

Ранее компания-производитель шин для Формулы-1 «Пирелли» объявила, какие шинные компаунды она привезёт на три ближайших европейских этапа.

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