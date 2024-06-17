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Названы планы и ожидания «Феррари» по второму пакету обновлений на Гран-при Барселоны

Названы планы и ожидания «Феррари» по второму пакету обновлений на Гран-при Барселоны
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Названы планы по внедрению второго пакета обновлений итальянской командой Формулы-1 «Феррари» к Гран-при Испании по улучшению аэродинамических характеристик машины. Как информирует издание Formu1a.uno, целью «Скудерии» является улучшение времени прохождения медленных поворотов – для этого гоночный коллектив подготовит к этапу в Барселоне новое днище, которое почти наверняка появится на болидах обоих пилотов.

Кроме того, ожидается, что у «Феррари» появится ряд новых элементов в задней части автомобиля.

«Это важный шаг вперёд, который должен ответить на атаку «Макларена» и противостоять прогрессу «Мерседеса». «Феррари» надеется улучшить аэродинамическую эффективность, что должно позволить ей продолжать оказывать давление на Ферстаппена», — говорится в сообщении издания.

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