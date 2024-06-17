«Игора Драйв» откроет летнюю серию этапов ГП Российской Дрифт Серии с новой конфигурацией

Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) возвращается в Санкт-Петербург, где 22 и 23 июня пройдёт третий этап главного турнира России по дрифту. В 2024 году заезды должны стать ещё более яркими и напряжёнными, поскольку на автодроме «Игора Драйв» впервые будет использоваться «обратная» конфигурация оцениваемого участка.

Фото: RDS GP

«Игора Драйв» – одна из жемчужин календаря Гран-При Российской Дрифт Серии. Отличное покрытие гоночного полотна, большие заасфальтированные зоны безопасности и скоростной характер трассы позволяют пилотам демонстрировать очень агрессивный и сверхзрелищный парный дрифт.

Движение в противоположную сторону по, казалось бы, знакомому участку трассы, бросит пилотам множество вызовов: разгон через поворот, крутая постановка, сложные манжи (этим термином в дрифте обозначается динамичное раскачивание автомобиля от одного края трассы к другому на прямом отрезке. – Прим. «Чемпионата»), а интересный рельеф «Игоры Драйв» позволит участникам RDS GP проявить всё своё мастерство при движении в управляемом заносе по трёхмерному треку.

Битва Fresh Racing и Takayama Forward Auto.

В статусе очевидных фаворитов этапа в Северную столицу приедут команды Fresh Racing и Takayama Forward Auto. Первая одержала бескомпромиссную победу на предыдущем этапе в Нижнем Новгороде, выиграв и квалификацию, и парные заезды в личном и командном зачётах. В составе московского коллектива – Дамир Идиятулин, трижды в карьере набиравший максимальные 100 баллов в квалификации, и Евгений Лосев, который хоть и сделал это единожды, но именно на «Игоре Драйв». Более того, два из трёх последних выступлений в Санкт-Петербурге Лосев заканчивал на подиуме.

Takayama Forward Auto тоже рвётся на подиум. В 2023 году победу в квалификации в Санкт-Петербурге завоевал Тимофей Добровольский, а его опытнейший сокомандник Георгий Чивчян и побеждал, и выходил в финал на «Игоре Драйв». С учётом того, что третий пилот команды — Роман Тиводар — одержал первую в карьере победу на этапе RDS GP именно на этом треке, очевидно, что красноярский коллектив будет одним из фаворитов предстоящего уик-энда. И, возможно, подарит поклонникам дрифта первую победу новейшего спорткара Forward Racing RZ34-001 на базе Nissan Z, который дебютировал в Гран-При Российской Дрифт Серии 2024.

Домашний этап для Carville Racing и шанс для АВТОБАН AIMOL.

Для команды Carville Racing предстоящий уикенд станет первой домашней гонкой сезона. Набирающий обороты вице-чемпион RDS GP 2023 Антон Козлов, который, похоже, сумел совладать со своим новым автомобилем BMW F22 CR, может принести петербургскому коллективу высокие результаты. Почин лидера готовы поддержать его сокомандники Никита Шиков и Григорий Бурлуцкий.

Многого можно ждать от команды АВТОБАН AIMOL, которая в прошлом году на «Игора Драйв» сразу двумя пилотами была представлена на подиуме личного зачёта и добилась победы в командном. Призёр петербургского этапа сезона-2023 Дмитрий Ермохин, опытнейший Сергей Сак и яркий дебютант RDS GP Сергей Кузнецов имеют все шансы побороться за места в первой тройке.

На успех в Северной столице может рассчитывать и LUKOIL Racing Drift Team — Григорий Гусев и Андрей Астапов при поддержке молодого таланта Дениса Сорокопуда уже вернулись на подиум в командном зачёте, так что им по силам приятно удивить в Санкт-Петербурге. Нельзя сбрасывать со счетов коллектив «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт», который представляют чемпион RDS GP 2022 Аркадий Цареградцев, уже познавший вкус побед Владислав Попов и его голодный до успеха брат Илья Попов.

На многое способен красноярский коллектив TimeUp. Молодой и амбициозный Леонид Шнайдер, опытный и весьма агрессивный Максим Гроссман соскучились по призовому шампанскому и сделают всё, чтобы оказаться в числе призёров уикенда. А от мощного новобранца команды Артёма Шабанова, который сейчас возглавляет личный зачёт RDS GP, ждут очередного подиума — дебютант главного чемпионата страны по дрифту два предыдущих этапах завершил в первой тройке и, похоже, имеет все шансы продолжить серию результативных проездов на «Игоре Драйв».

Звёздный десант RDS Europe на этапе RDS GP.

В 2024 году регламент соревнования позволяет пилотам турнира RDS Europe, подавшим заявку на участие на весь сезон, получить wild card и выйти на старт на одном из этапов RDS GP. Выступить на «Игора Драйв» решили сразу несколько сильных пилотов «младшего дивизиона»: Артём Лейтис из коллектива Lemarc Yakhnich Motorsport Winline Team и сразу три спортсмена, заявленных за команду Predator Drift Team: Алексей Козлов, Илья Полищук и Александр Абрамов.

Все четверо уже заявили о себе в RDS Europe как о сильных спортсменах, способных на красивые в своей плотности и синхронности заезды, так что будет интересно посмотреть на них в сражении с силовиками RDS GP. Кроме того, у зрителей появится возможность поближе познакомиться с яркими автомобилями — легендарной Toyota Cresta Алексея Козлова и необычным по меркам не только российского, но и мирового дрифта Dodge Viper Александра Абрамова.

Фото: RDS GP

Судейская бригада RDS GP 2024.

Практика неизменной на протяжении всего сезона судейской коллегии Гран-При Российской Дрифт Серии в сезоне-2024 сохранилась. Оценивают выступления спортсменов в квалификациях и парных заездах профессиональные судьи Антон Новиков, Владимир Сафонов и Станислав Долгих. Все трое имеют огромный опыт как судейства, так и выступлений в дрифте.

Расписание 3-го этапа RDS GP 2024 на «Игора Драйв»:

22 июня, суббота:

9:30-10:30 — тренировки

11:00-14:30 — квалификация

15:00-16:00 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

16:30-19:00 — парные заезды топ-32

23 июня, воскресенье:

10:00-11:30 — тренировки

12:30-13:30 — парад пилотов и автограф-сессия

14:00-15:30 — парные заезды топ-16

17:00-18:30 — парные заезды топ-8 / финалы

18:30-19:00 — церемония награждения

Фото: RDS GP

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома «Игора Драйв», так и в прямом эфире на платформе RDS TV: квалификационные заезды можно посмотреть бесплатно после быстрой регистрации, а парные заезды — по подписке.

Статистика RDS GP на «Игора Драйв»:

2021 год:

Квалификация: Дамир Идиятулин (96 баллов)

Топ-3 парных заездов: Джек Шанахан (победитель), Евгений Лосев, Джеймс Дин

2022 год:

Квалификация: Евгений Лосев (100 баллов)

Топ-3 парных заездов: Георгий Чивчян (победитель), Евгений Лосев, Леонид Шнайдер

2023 год:

Квалификация: Тимофей Добровольский (94 балла)

Топ-3 парных заездов: Чарльз НГ (победитель), Георгий Чивчян, Дмитрий Ермохин.