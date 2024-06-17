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«Жаль Сайнса». Леклер высказался о предстоящем переходе Хэмилтона в «Феррари»

«Жаль Сайнса». Леклер высказался о предстоящем переходе Хэмилтона в «Феррари»
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер высказался о предстоящем взаимодействии в команде с британским пилотом Льюисом Хэмилтоном, который сейчас выступает за «Мерседес». К итальянской команде Льюис присоединится в следующем сезоне.

«В приходе Льюиса я вижу супервозможность не только для себя, команды, но и для всего нашего спорта. Здорово, что в команде будет семикратный чемпион мира. Это действительно мотивирует меня показать, на что я способен. У меня появится возможность учиться у одного из лучших гонщиков всех времён. Убеждён, что наши отношения станут ближе, когда он перейдёт в «Феррари». Нас многое объединят. В том числе музыка. Конечно, мне очень жаль Карлоса. Но, с другой стороны, рано или поздно наступает момент, когда команду приходится покидать», — приводит слова Леклера Virgilio Sport со ссылкой на La Stampa.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»:

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