Аналитики подвели итоги 2023 года: Tesla стала самым продаваемым автомобилем

Компания JATO Dynamics опубликовала полный отчёт о продажах автомобилей в 2023 году и назвала самые популярные в мире модели. На первой позиции, как уже было объявлено в январе, расположился кроссовер Tesla Model Y, однако его продажи оказались на 100 тыс. меньше объявленных тогда 1,32 млн и составили 1,223 млн. Тем не менее эта цифра — на 64% выше, чем в 2022 году.

Интересно, что на второй и третьей позициях тоже оказались кроссоверы. Продажи Toyota RAV4 увеличились на 5% и составили 1,075 млн экземпляров, а Honda CR-V стали покупать на 18% чаще — этот автомобиль продали за год 846 тыс. раз. На четвёртой строчке расположился седан Toyota Corolla, чьи продажи за год снизились на 19% и составили 803 тыс. единиц.

Также отмечается, что в общей сложности по всему миру в 2023 году было продано 36,72 млн кроссоверов, за счёт чего машины такого формата завоевали небывалую прежде долю в 47% от всех проданных пассажирских автомобилей.

Отметим, что годом ранее первые две позиции рейтинга JATO Dynamics принадлежали Toyota: RAV4 возглавлял список (1,016 млн проданных экземпляров), а следом за ней шёл седан Toyota Corolla (992 тыс.). Tesla Model Y по итогам 2022 года была лишь третьей с 747 тыс. проданных машин.