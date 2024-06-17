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«Сказали, что могу умереть». Сайнс – о Гран-при, на котором ему запретили выступать

«Сказали, что могу умереть». Сайнс – о Гран-при, на котором ему запретили выступать
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался об операции по удалению аппендикса, которую он перенёс во время Гран-при Саудовской Аравии. Сайнс тогда чувствовал себя плохо, но принял участие в первых двух практиках. Однако в пятницу, 8 марта, был госпитализирован и вскоре был прооперирован. Карлос вернулся в строй на следующем же этапе Формулы-1, Гран-при Австралии, победителем которого он стал.

«Это были две самые тяжёлые тренировки в моей карьере. Я не ел, у меня не было энергии, я потел больше, чем обычно. Мне было действительно тяжело. Я сказал: «Сделайте мне что-нибудь, и после гонки можно будет провести операцию». Но мне ответили, что я рискую. Мне заявили, что со мной произойдёт что-то очень серьёзное, и что я могу даже умереть», — приводит слова Сайнса AS.

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