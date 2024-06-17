Сайнс: я был таким невинным ребёнком, и отец сказал: «Либо кусаешь ты, либо укусят тебя»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс вспомнил совет своего отца, который помог ему стать более успешным.

«Помню один совет, который немного изменил мою жизнь, ведь я всегда был таким невинным ребёнком. Я просто грешил невинностью, добротой. Мне казалось, что я был другом для всех, что я всем нравился, но мир автоспорта оказался очень паршивым. В 10-11 лет я посещал картинговые гонки. Я был вместе с мальчиками 11, 12, 13 лет и считал, что мы приятели. Все они хотели меня победить. Не знаю, объяснялось ли это тем, что я сын Карлоса Сайнса. В некотором смысле я это понимаю, потому что в таком возрасте ты пытаешься выделиться.

И однажды мой отец сказал: «Карлос, жизнь очень непростая, и в этом виде спорта либо кусаешь ты, либо кусают тебя. Ппрямо сейчас они кусают тебя и усложняют твою жизнь. Знаю, что ты хороший парень, который любит со всеми дружить, играть в футбол, но здесь либо кусаешь ты, либо кусают тебя. Так что, когда надеваешь шлем, убедись, что ты — главный. Что ты тот, кто кусает», — приводит слова Сайнса Marca со ссылкой на выступление в подкасте Nude Project.

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