В Греции сгорел уникальный мегакар Koenigsegg стоимостью $ 4 млн

В столице Греции Афинах сгорел единственный в своём роде мегакар Koenigsegg Jesko Attack Nür Edition, сообщает издание CarScoops. По данным издания, владелец автомобиля участвовал в автопробеге 6to6 Motor с участием 70 редких спорткаров. Что именно произошло с машиной, не сообщается, однако, судя по видео и фотографиям сгоревшего автомобиля, восстановлению он не подлежит.

Права на видео принадлежат Proto Thema. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Proto Thema.

Koenigsegg Jesko Attack Nür Edition — уникальная версия Jesko с карбоновым кузовом и позолоченными элементами. Если стоимость обычного Koenigsegg Jesko составляет $ 3 млн, то этот автомобиль обошёлся владельцу в $ 4 млн.

Под капотом у автомобиля был 5,1-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. При использовании топлива E85 силовая установка способна выдавать 1622 лошадиные силы, то есть более мегаватта мощности. Максимальная скорость этого автомобиля превышает 480 км/ч.