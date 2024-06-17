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Берман выступит за «Хаас» вместо Хюлькенберга на первой тренировке ГП Испании

Берман выступит за «Хаас» вместо Хюлькенберга на первой тренировке ГП Испании
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19-летний британский гонщик Оливер Берман примет участие в первой тренировке Гран-при Испании вместо пилота «Хааса» Нико Хюлькенберга. Об этом информирует пресс-служба американской команды.

Гран-при Испании пройдёт с 21 по 23 июня.

Берман является членом гоночной академии «Феррари». Британец не получает зарплату за участие в Формуле-2, но расходы на участие в соревнованиях покрывает итальянский гоночный коллектив. Напомним, Оливер заменял прооперированного из-за аппендицита Карлоса Сайнса на Гран-при Саудовской Аравии и занял там седьмое место.

Ранее руководитель «Хааса» Аяо Комацу ответил, когда станет известен состав гонщиков команды на следующий сезон «Королевских гонок».

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