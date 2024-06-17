Штраф экипажу Шварцмана в «24 часах Ле-Мана» назвали «несправедливым»

Директор WRT Венсан Воссе назвал несправедливым наказание для экипажа команды AF Corse за аварию c машиной его команды во время «24 часов Ле-Мана». Во время ночного отрезка Роберт Кубица, управлявший «Феррари», зацепил гиперкар BMW, который отбросило в стену. Экипаж №83, в котором вместе с Кубицей выступали Роберт Шварцман и Йе Йефей, получил 30-секундный штраф, но при этом сумел удержаться в лидирующем круге и затем вернуться в борьбу за победу.

«В конце концов, это то, с чем мы не смиримся. Для меня наказание было очень несправедливым. Вы отнимаете у кого-то гонку. Вы заслуживаете того, чтобы вас как-то притормозили, чтобы не было возможности снова бороться за подиум три часа спустя.

Я близок с Робертом — он несколько лет гонял за нас. Мы выиграли чемпионат с ним в прошлом году, и я очень его уважаю. Скажу, что не ожидал от него чего-то подобного, но я не буду его осуждать. Я успокоюсь и, возможно, на следующей неделе поговорю с ним об инциденте. Должен сказать, что, к сожалению, я разочарован этой ситуацией», — приводит слова Воссе Motorsport.

Победу в «24 часах Ле-Мана» одержал экипаж «Феррари» №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен).