Монтойя: европейцам пора понять, что Ф-1 — это глобальный спорт, и Майами — лучше Спа

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался об изменении «Королевских гонок» за последние годы.

«Я слышу критику, но многие европейцы забывают о спонсорах. И болельщиках. Спорт обязан показывать лучшее шоу, которое порадует всех. Пилоты также склонны жаловаться, и жаловаться заранее: «Это плохо. Это невесело. Почему мы должны делать это?» И как только они пробуют и понимают, что в этом нет ничего плохо, их больше не слышно. Пилотам всегда хочется жаловаться. Европейцам нужно понять, что Формула-1 стала глобальным спортом, она переросла Европу.

Раньше это был европейский спорт с несколькими гонками, но времена изменились. Если бы моему поколению нужно было выбирать между Спа и, например, Майами, большинство бы выбрало Спа из-за ностальгии и истории. Но Майами лучше для спорта. Гонки лучше, обгоны лучше, да и шоу лучше», — приводит слова Монтойи FORMULE 1 Magazine.

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