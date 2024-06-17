Окон ответил отказом на просьбу «Альпин» перед гонкой в Монако – AmuS

Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон уже имел инцидент с командой перед скандальной гонкой Гран-при Монако, сообщает издание Auto Motor und Sport.

По информации ресурса, Окон ответил отказом на просьбу руководства «Альпин» помочь обеспечить Гасли десятое место в гонке на командном собрании.

Напомним, в гонке Окон атаковал Гасли, из-за чего произошёл контакт, и он был вынужден сойти, что разозлило главу команды Бруно Фамена, и уже на следующей неделе было объявлено о том, что Окон покинет «Альпин» по окончании сезона.

На следующем Гран-при Канады Окона попросили пропустить Гасли, но, по словам руководства, это было сделано только через полтора круга. Сам же пилот негативно отреагировал на эпизод.

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