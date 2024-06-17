Названы два кандидата на поставку двигателей «Рено» в 2026 году

Как уже ранее сообщалось, французская команда Формулы-1 «Альпин» может отказаться от силовых установок «Рено» в 2026 году.

По информации Motorsport, «Альпин» уже начала переговоры с конкурентами. Причиной же решения стали проблемы команды в начале нынешнего сезона, после чего руководство, в частности глава коллектива Бруно Фамен, начало искать альтернативы.

Первым кандидатом является «Ред Булл», однако из-за большой нагрузки австрийский коллектив может отказаться от сотрудничества. Если сделка не состоится, другим вариантом может стать «Мерседес», у которого появилось свободное место из-за перехода «Астон Мартин» на установки «Хонды».

В настоящий момент, после девяти этапов, «Альпин» занимает восьмое место в Кубке конструкторов.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 301 очко.

2. «Феррари» — 252.

3. «Макларен» — 212.

4. «Мерседес» — 124.

5. «Астон Мартин» — 58.

6. «РБ» — 28.

7. «Хаас» — 7.

8. «Альпин» — 5.

9. «Уильямс» — 2.

10. «Кик-Заубер» — 0.