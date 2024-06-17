Названы два кандидата на поставку двигателей «Рено» в 2026 году

Как уже ранее сообщалось, французская команда Формулы-1 «Альпин» может отказаться от силовых установок «Рено» в 2026 году.
По информации Motorsport, «Альпин» уже начала переговоры с конкурентами. Причиной же решения стали проблемы команды в начале нынешнего сезона, после чего руководство, в частности глава коллектива Бруно Фамен, начало искать альтернативы.
Первым кандидатом является «Ред Булл», однако из-за большой нагрузки австрийский коллектив может отказаться от сотрудничества. Если сделка не состоится, другим вариантом может стать «Мерседес», у которого появилось свободное место из-за перехода «Астон Мартин» на установки «Хонды».
В настоящий момент, после девяти этапов, «Альпин» занимает восьмое место в Кубке конструкторов.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 301 очко.
2. «Феррари» — 252.
3. «Макларен» — 212.
4. «Мерседес» — 124.
5. «Астон Мартин» — 58.
6. «РБ» — 28.
7. «Хаас» — 7.
8. «Альпин» — 5.
9. «Уильямс» — 2.
10. «Кик-Заубер» — 0.