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Вольф ответил, почему рано оценивать «Мерседес» по этапу в Канаде

Вольф ответил, почему рано оценивать «Мерседес» по этапу в Канаде
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался об успехе команды в Канаде и предстоящем этапе в Испании.

«Мы продолжаем наращивать успех в последних гонках. Было обнадёживающе сделать ещё один позитивный шаг в Канаде. И лучший результат сезона – это награда за упорный труд для каждого. Но в Канаде уникальная трасса, у неё узкий диапазон скорости в поворотах, и, с учётом переложенного покрытия, она является исключением среди классических трасс. Мы знаем, что конкуренты выступят лучше в предстоящих гонках.

Барселона станет проверкой нашего прогресса. Здесь есть разные повороты, длинная прямая и множественные перепады высот. Подобные трассы были нашей слабостью в этом году», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

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