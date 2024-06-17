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Инсайдер Sky Sports назвал двух пилотов, не сумевших договориться с «Альпин»

Инсайдер Sky Sports назвал двух пилотов, не сумевших договориться с «Альпин»
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Инсайдер Sky Sports Крейг Слейтер высказался о ситуации во французской команде «Альпин», в настоящий момент ищущей замену Эстебану Окону.

«Карлос Сайнс вёл переговоры с «Альпин». Но мне сказали, что это ни к чему не привело. У Валттери Боттаса также были переговоры, но они не продвинулись. А как же Мик Шумахер? Он выступает за команду в гонках на выносливость. Сообщается, что он находится внизу списка, если говорить о получении места в Ф-1.

Имя, которое постоянно появляется – Гуаньюй Чжоу. Он был в академии «Альпин». Также имеются коммерческие причины, по которым он может быть желанным. Он откроет «Альпин» доступ к огромному китайскому рынку, крупнейшему автомобильному рынку в мире. Недавно был заключён контракт между «Рено» и «Джили», — сказал Слейтер в эфире Sky Sports.

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