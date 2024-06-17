«Просто иди в лес». Боттас рассказал о совете, полученном от Хаккинена

Пилот «Кик-Заубера» финн Валттери Боттас рассказал о совете, полученном от двукратного чемпиона мира соотечественника Мики Хаккинена.

«Лучший совет от другого гонщика? Я получил отличный совет от Мики Хаккинена. Он был моим героем детства. Однажды он увидел меня в стрессе и сказал, чтобы я ушёл гулять в лес. Моей первой реакцией было: «Простите?» И он ответил: «Просто иди в лес, погуляй».

Я попробовал, и это сработало. Объединение с природой. Вы начинаете думать по-другому и сбрасываете стресс. Это было здорово. Совет прост, но, если вы нервничаете, идите в лес», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Кик-Заубера».

Ранее в интервью Боттас высказался о своём будущем в Формуле-1.