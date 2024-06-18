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Комацу назвал требования к одному из будущих пилотов «Хааса»

Комацу назвал требования к одному из будущих пилотов «Хааса»
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Глава «Хааса» Аяо Комацу рассказал о требованиях к одному из пилотов, которые представят американскую команду в 2025 году.

«Наша команда всё ещё мала. И нам нужен опытный человек, обладающий реальной трудовой этикой, способный влиться в команду и двигать её вперед. Вот кого мы ищем и ведём переговоры с несколькими пилотами», — приводит слова Комацу сайт Формулы-1.

Напомним, ранее сообщалось, что одним из пилотов «Хааса» в 2025 году должен стать Оливер Берман. Британец заявил о себе на Гран-при Саудовской Аравии, когда заменил испанца Карлоса Сайнса в «Феррари» и занял седьмое место в гонке. На предстоящем этапе в Испании Берман примет участие в первой свободной практике.

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