Фернандо Алонсо рассказал, почему решил остаться в Ф-1 до 2026 года

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, почему решил остаться в «Королевских гонках» до 2026 года.

«Когда я вернулся в «Альпин» в 2021 году, я планировал отработать следующие два года, принять новые правила в 2022-м и посмотреть, как пойдут дела. А в итоге я собираюсь испытать в деле регламент 2026 года. Конечно, я этого не ожидал. Но это следствие того, что сложно планировать спортивную карьеру, особенно в автоспорте, где так сильно зависишь от болида. Я чувствовал себя очень хорошо в 2021 и 2022 годах, поэтому было логично продлить контракт на 2023-й. 2023 год прошёл хорошо, и сейчас, в 2024-м, я всё ещё силён и мотивирован, и мне любопытно протестировать автомобили 2026 года. Это не было моей идеей, когда я вернулся. В Формуле-1, если бы я не чувствовал себя на 100% или не чувствовал себя так комфортно, «Альпин» была бы моим последним этапом», — приводит слова Алонсо AS.

Напомним, 42-летний Фернандо Алонсо подписал новое соглашение с «Астон Мартин». По его условиям пилот будет выступать в британском гоночном коллективе до 2026 года включительно.