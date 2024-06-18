«А некоторые продолжают говорить о Востоке и Западе». Ральф Шумахер — про Берлинскую стену

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал несколько фотографий из Берлина (Германия). Ральф посетил бывшую границу, разделявшую Берлин стеной с августа 1961 года по 9 ноября 1989-го.

«Невероятно, как давно это было. Невероятно, что спустя такое долгое время некоторые продолжают говорить о Востоке и Западе», — написал Шумахер.

Фото: Из личного архива Ральфа Шумахера

Фото: Из личного архива Ральфа Шумахера

Фото: Из личного архива Ральфа Шумахера

В Формуле-1 Ральф Шумахер одержал шесть побед, 27 раз поднимался на подиум и в общей сложности набрал 329 очков. «Королевские гонки» он покинул в 2007 году, переключившись на DTM (чемпионат Германии среди легковых автомобилей).

Ранее сообщалось, что Шумахер якобы объявил бойкот Гюнтеру Штайнеру.

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