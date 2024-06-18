На «Игора Драйв» определился победитель 2-го этапа Igora Drive Drift Challenge

Дрифт-уикенд с участием десятков ведущих пилотов ознаменовал собой первый летний этап Igora Drive Drift Challenge – соревнований, призванных показать все возможности большого дрифта и объединить всех любителей зрелищных заездов, борьбы мощных авто, адреналина и высоких скоростей.

15 июня в рамках квалификации 54 пилота из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы, Карелии, Тверской и Новгородской областей, а также других российских регионов демонстрировали уровень мастерства в одиночных заездах, боролись за высокие позиции и шанс выйти в топ-32. С трибун за напряжённой борьбой в дрифт-колизее наблюдало свыше 2 тыс. зрителей.

Фото: Igora Drive Drift Challenge

Первый сюрприз был преподнесён на этапе предстартовых тренировок. Во время заезда у Валерии Смалюжак произошло неудачное столкновение с бетонным блоком, в результате которого её Nissan Laurel лишился части кузова. Повреждение авто оказалось настолько серьёзным, что пилот выбыл из борьбы за лидерство в квалификации.

Следующий соревновательный день оказался не менее непредсказуемым! Лидер квалификации и один из главных претендентов на победу Илья Клюкин на BMW E36 не смог выйти в топ-8. Пилот, набравший в первый день второго этапа IDDC 96,5 балла, выбыл из борьбы за звание победителя. Под аплодисменты и поддержку зрителей Илья покинул «бетонный Колизей», оставив гостей автодрома в напряжении до самого финала.

В заездах топ-8 в парной дуэли с Феодором Чевычеловым Алексей Арсеньев столкнулся с бетонным ограждением, добавив гонкам ещё больше напряжения. Его Nissan Silvia S14 эвакуировали с дрифт-трассы, после чего пилот также не смог продолжить борьбу за подиум из-за повреждения подвески автомобиля.

В самой что ни на есть контактной борьбе победу одержал Чевычелов. Именно он продемонстрировал высочайшее мастерство и забрал звание победителя второго этапа Igora Drive Drift Challenge сезона 2024 года. На второй строчке расположился Никита Ковтун, а тройку лидеров замкнул Денис Тестоедов.

В командном зачёте не было равных «Питерский щит х Есть вопросы», которая опередила KINFOREST TYRE и SSB MW Kinforest Drift.

Отметим, что «Игора Драйв» не только современный в техническом плане автодром, но и точка притяжения для каждого поклонника дрифта. На площадке можно посмотреть гонки на высоких скоростях, а также получить знания о дрифте. На автодроме «Игора Драйв» действуют курсы дрифта, в рамках которых опытные инструкторы поделятся информацией, как правильно уходить в занос, проходить повороты и красиво жечь резину. Занятия строятся индивидуально, в зависимости от навыков и опыта водителя. Курсы подходят для людей с любым уровнем подготовки. Тренировки проводятся на собственном авто или на автомобиле автодрома «Игора Драйв».

Сезон дрифт-битв в самом разгаре! Окажется ли третий этап Igora Drive Drift Challenge таким же непредсказуемым, узнаем 13 и 14 июля. Напоминаем, билеты уже доступны на официальном сайте автодрома «Игора Драйв».