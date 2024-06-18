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Макс Ферстаппен оценил перспективы «Ред Булл» на Гран-при Испании

Макс Ферстаппен оценил перспективы «Ред Булл» на Гран-при Испании
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий относительно предстоящего участия в Гран-при Испании. Этап в Барселоне состоится с 21 по 23 июня.

«Барселона станет первой гонкой, на которой я дебютирую в своём новом оранжевом шлеме. В знак уважения к болельщикам и их поддержке они будут представлены на шлеме. Мне кажется, окончательный дизайн выглядит действительно круто. У меня остались отличные воспоминания об этой трассе, особенно о победе на ней в моей первой гонке в Формуле-1. Здесь хорошо сочетаются скоростные и медленные повороты. Мы традиционно хорошо здесь выступаем, так что, надеюсь, в этот уикенд также сможем добиться максимальных результатов», — приводятся слова Ферстаппена на его официальном сайте.

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