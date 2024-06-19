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Эдриан Ньюи провёл переговоры с «Астон Мартин», побывав на базе — The Times

Эдриан Ньюи провёл переговоры с «Астон Мартин», побывав на базе — The Times
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Звёздный британский инженер Эдриан Ньюи ведёт переговоры с командой «Астон Мартин», сообщает издание The Times.

По информации ресурса, Ньюи провели персональную экскурсию по штаб-квартире «Астон Мартин» в Сильверстоуне (Великобритания). Инженер также встретился с владельцем команды канадским миллиардером Лоуренсом Строллом.

Напомним, ранее прошёл слух, что Ньюи уже заключил соглашение с итальянской «Феррари» до 2027 года, а сумма его контракта составит $ 105 млн. Отмечается, что посредником выступил бывший владелец команды Формулы-1 ирландец Эдди Джордан, якобы помогший Ньюи не брать паузу после ухода из «Ред Булл».

Эдриан Ньюи покинет «Ред Булл» в конце нынешнего сезона. Британец числился в команде с 2006 года.

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