Эксперт объяснил, почему Ферстаппен может столкнуться с проблемой из-за Антонелли

Эксперт Sky Sports Тед Кравиц объяснил, почему, по его мнению, трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен может столкнуться с карьерными трудностями из-за резервиста «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

По мнению Кравица, подписание Антонелли может закрыть Ферстаппену переход в «Мерседес» в том случае, если «Ред Булл» лишится лидерства из-за нового регламента.

«Единственное, о чём должен беспокоиться Макс — это 17-летний Андреа Кими Антонелли. Вольф всё ещё думает о его кандидатуре.

Это единственная причина, по которой Ферстаппен в конце этого года или начале следующего, в случае ухода Хельмута Марко, может сказать: «Я хотел бы перейти в «Мерседес», — приводит слова Кравица Sky Sports.