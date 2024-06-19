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Девятилетний мотогонщик погиб на соревнованиях в Бразилии

Девятилетний мотогонщик погиб на соревнованиях в Бразилии
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Трагедией завершились свободная практика чемпионата Honda Junior Cup, состоявшаяся на автодроме Интерлагос в городе Сан-Паулу (Бразилия) в минувшие выходные.

Участник турнира, девятилетний аргентинский мотогонщик Лоренцо Сомашини скончался от полученных травм после падения с байка.

Сомашини был госпитализирован в пятницу, 14 июня, ему оказали необходимую помощь, однако ребёнок ушёл из жизни вечером понедельника в реанимации.

«Superbike Brazil с большой грустью и болью сообщает о смерти гонщика Лоренцо Сомашини поздно вечером в понедельник», — говорится в официальном заявлении серии.

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