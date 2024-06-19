Марко: продлили контракт с Пересом, чтобы успокоить команду, но это не сработало

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что подписание контракта с Серхио Пересом не отразилось на выступлении мексиканца так, как ожидало руководство команды.
«Мы продлили контракт с Пересом, чтобы успокоить команду, но, к сожалению, это не сработало. Но у Чеко впереди три гонки на трёх настоящих гоночных трассах, так что он может проявить себя», — приводит слова Марко издание OE24.
Напомним, после девяти этапов Перес занимает пятое место в личном зачёте пилотов.
Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 194 очка.
2. Шарль Леклер («Феррари») — 138.
3. Ландо Норрис («Макларен») — 131.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 108.
5. Серхио Перес («Ред Булл») — 107.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 81.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 69.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 55.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 41.
10. Юки Цунода («РБ») — 19.
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