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«Уильямс» назначил нового главу отдела аэродинамики

«Уильямс» назначил нового главу отдела аэродинамики
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Команда Формулы-1 «Уильямс» назначила нового руководителя отдела аэродинамики, им стал Адам Кеньон, ранее работавшим с главой команды Джеймсом Ваулзом в «Мерседесе».

Отметим, что эта должность оставалась вакантной в «Уильямсе» больше года, предыдущим руководителем был Дэвид Уитер.

«Адам Кеньон — наш руководитель отдела аэродинамики, и это было сделано без лишнего шума в марте этого года. Я работал с Адамом в «Мерседесе», а до этого он работал в «Ред Булл». Он занимал должность главного специалиста по аэродинамике, и отлично справлялся. Он и так руководил отделом. Я же просто хотел убедиться, что он сможет взять на себя эту роль, поскольку это большая дополнительная нагрузка на него. Он блестяще справляется. Появилась возможность сосредоточиться не на одном сезоне, а на периоде в три-четыре года. Это большое изменение. Мы укрепляем команду вокруг него», — приводит слова Ваулза официальный сайт Формулы-1.

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