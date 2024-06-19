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Российский пилот Белов выступит на этапе FRECA в Венгрии

Российский пилот Белов выступит на этапе FRECA в Венгрии
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Российский пилот Михаил Белов выступит за команду «Тридент» на этапе европейской Формулы-Regional (FRECA), который пройдёт 22-23 июня на трассе «Хунгароринг» в городе Модьорд (Венгрия).

22-летний Белов заменит поляка Романа Билинского, получившего травму. Россиянин выступает в серии с 2022 года и имеет на своём счету два поула и две победы в гонках.

FRECA. Личный зачёт после трёх этапов:

1. Рафаэль Камара (Бразилия).
2. Туукка Тапонен (Финляндия).
3. Алессандро Жусти (Франция).
4. Брандо Бадоер (Италия).
5. Эван Жильтер (Франция).
6. Ноа Стрёмстед (Норвегия).
7. Иван Домингес (Португалия).
8. Джеймс Уортон (Австралия).
9. Педро Клерот (Бразилия).
10. Энзо Делини (Франция).

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